Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

05.08.2022 17:52
Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gözaltına alınan bir şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gözaltına alınan bir şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde de yürütülen çalışmalar neticesinde F.M. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Polis, uyuşturucu bir miktar uyuşturucu maddesi ile madde içiminde kullanılan "bong" ve "pipe" diye tabir edilen materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan F.M., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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