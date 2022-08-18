Araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

18.08.2022 12:53
Araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, trafik kontrol noktasında uygulama yapan polis, Ankara'dan Çorum istikametine giden bir aracı durdurdu.

K.Ş ve M.K. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 205 gram metamfetamin, 7 adet farklı marka ve modellerde telefon ile 1 adet şarj bataryası, 2 adet harici bellek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 Fahiş kira ve konut fiyatları için yeni çözüm! Satılamayan ofisler konut yapılacak
12:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu taziye için şehit ailelerini aradı
12:22 HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklediğini öne sürdü
12:14 CHP'li gazeteci Yarkadaş'ın erken seçim iddiası gerçekçi mi? İngilizlere göre AK Parti kulislerinde tarihi güne işaret ediliyor
12:49 CHP'li vekilden AK Parti'ye gece saat 01:00'den sonra uygulanan müzik yasağı tepkisi: Yaşam tarzına müdahaledir
11:41 Yıllara meydan okuyan Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle dikkat çekti
11:48 Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı
11:18 Bağcılar'da Arizona esintileri! Takkeli ve sakallı yaşlı adamın tuhaf bir müzik eşliğinde yaptığı dans figürleri şaşkına uğrattı
11:14 Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
11:07 Ataşehir'de feci olay! TIR'ın altında 100 metre sürüklenen yaşlı kadın can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 12:55:15. #1.11#
SON DAKİKA: Araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement