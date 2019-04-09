Kırıkkale'de 'Polis Sergisi' Açıldı

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolaysıyla Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Polis Sergisi' açıldı.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolaysıyla Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Polis Sergisi' açıldı.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası dolayısıyla açılan 'Polis Sergisi'nde polis ekiplerinin operasyon sırasında kullandığı ekipmanlar yer aldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve polislerin katılımıyla açılan sergide; Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kullandığı ekipmanlar, eski tarihi silahlar, yeni yerli ve milli silahlar, Kaplan Bomba İmha Robotu, gibi birçok teknik malzeme görücüye çıkartıldı. Sergi, Polis Haftası'na özel hazırlanan sinevizyon gösteriminin izlenmesiyle sona erdi.



Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerinin ikincisine katıldıklarını belirten Vali Sezer, "Polisimizin yapmış olduğu görevlerde kullanmış olduğu malzemeler ve yine aynı şekilde dokümanları içeren güzel bir sergimiz oldu. Bura da polisimizin kullanmış olduğu kabiliyeti görme imkanımız var. Polis Haftası nedeniyle polislerimizin, teşkilatımızın, emniyetimizin, emniyet mensuplarımızın polis gününü kutluyoruz. Hayatımızın her alanında yapmış oldukları başarılı çalışmaların devamını diliyoruz. Güzel bir şekilde bu memleketi bu güzel vatana hizmet etme onurunu bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeyi arzu ediyoruz inşallah" dedi.



Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kahraman Türk polisimizin polis haftasını kutluyorum. Her platform da yanımız da olan, bizim güvenliğimizi sağlayan, onlar sayesinde rahat rahat uyuduğumuz, hiç gözünü daldan budaktan esirgemeyen, ölüme koşa koşa giden, vatanı için milleti için kahraman Türk polisinin bende Polis Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu.



İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ise "Bizde teşkilatımızın 174. yıldönümünü bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize Allah uzun ömürler versin diliyorum. Çalışmalarımızda bize destek veren başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanımız ve diğer tüm kurumlara saygılarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Nice 174 yıllara diliyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

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