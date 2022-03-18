Kırıkkale'de polislerden şehitler anısına işaret diliyle "Çanakkale Türküsü" klibi - Son Dakika
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Kırıkkale'de polislerden şehitler anısına işaret diliyle "Çanakkale Türküsü" klibi

18.03.2022 21:44
Kırıkkale'de polislerden şehitler anısına işaret diliyle "Çanakkale Türküsü" klibi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polisler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla klip çektikleri "Çanakkale Türküsü"nün sözlerini işaret diliyle anlattı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polisler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla klip çektikleri "Çanakkale Türküsü"nün sözlerini işaret diliyle anlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Yahya Çelik ve personeli, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla işaret dili eğitimi aldı.

Çelik ve personeli, eğitimin ardından çektikleri kliple Çanakkale Türküsü'nü anlatmaya çalıştı.

Hayatın her kesimini engelli bireylerle paylaşmak zorunda olduklarını aktaran Çelik, "İşitme engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurmak için personele yönelik işaret dili kursu düzenledik. Amacımız, engelli vatandaşlarımıza bir yönüyle yardımcı olabilmek, onlarla hayatı paylaşabilmekti. İlerleyen tarihlerde tüm personelin işaret dili kursu alması için girişimlerde bulunacağız. Bu kapsamda da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla işaret diliyle böyle bir klip hazırladık." diye konuştu.

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Kırıkkale, Çanakkale, Hisarcık, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de polislerden şehitler anısına işaret diliyle 'Çanakkale Türküsü' klibi - Son Dakika


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