Kırıkkale'de polisten kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de polisten kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlının aracında uyuşturucu hap ve esrar bulundu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlının aracında uyuşturucu hap ve esrar bulundu. Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda denetim yaptıkları sırada bir aracı durdurmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü, kısa süren kovalamaca sonucu Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada, 45 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.K. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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