Kırıkkale'de, Polisten 'Toplumsal Olaylara Müdahale' Tatbikatı
17 dakika önce
KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nce 'toplumsal olaylara müdahale' tatbikatı düzenlendi.
KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü
Çevik Kuvvet Şubesi'nce 'toplumsal olaylara müdahale' tatbikatı düzenlendi. Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatı takip eden Vali Yunus Sezer
, "Hedefine ulaşan tatbikat oldu" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen 'toplumsal olaylara müdahale' tatbikatında, senaryo gereği eylemci rolündeki sivil giyimli polisler, sloganlar eşliğinde üniformalı polislere taş, sopa ve molotof kokteyli attı. Üzerlerine yürüdükleri polislere sopalarla saldıran ve 'Dağılın' uyarısını dikkate almayan gruba, çevik kuvvet ekipleri, önce gaz bombasıyla müdahale etti. Gruptakilerin attığı yanan molotof kokteyllerini söndüren çevik kuvvet ekipleri, daha sonra eylemci gruba biber gazıyla müdahale etti. Ekipler, izinsiz gösteri yapanları gözaltına aldı.
Başarıyla sona eren tatbikatı takip eden Vali Sezer, kanunsuz gösteriler sırasında müdahalenin uygulamalı olarak gösterildiğini belirterek, "Çoğu zaman kanuni olarak başlayan bir gösteri, kanunsuz hale dönüşebiliyor. Bizim 'korsan' diye tabir ettiğimiz kanunsuz eylemler gerçekleşebiliyor. Bizler de bu ihtimali göz önünde tutarak, Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı Çevik Kuvvet personelimizle birlikte bu tatbikatı hazırladık. Onların reflekslerini diri tutmak amacıyla hazırlanmış bir tatbikat. Hedefine ve amacına ulaşan bir tatbikat oldu" diye konuştu.
- Kırıkkale
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:29 Kaynak: DHA
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