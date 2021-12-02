KIRIKKALE - Pompalı tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, kavgaya dönüşen olayda B.Ü, yanındaki pompalı tüfekle S.D'ye ateş etti.

Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

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