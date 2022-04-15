Kırıkkale'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı

15.04.2022 13:51
Kırıkkale'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması Kırıkkale'de tanıtıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması Kırıkkale'de tanıtıldı.

Kırıkkale Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtımda konuşan KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOP Bölge İdaresi Başkanlığının 2011 yılında kurulduğunu, bölgenin, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına yönelik eylem planları hazırladığını söyledi.

Başkanlığın bugüne kadar bölgeye destek vererek, faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da eylem planları doğrultusunda bölgenin kalkınmasına ve özelikle kırsalda yaşayan insanlarımızın hayat standardını yükseltmeye yönelik faaliyetleri yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021 yılı rakamlarıyla ifade edecek olursak bugüne kadar 1930 projeye yaklaşık 3,1 milyar liralık mali destek sağladık. Paydaşlarımızla birlikte sadece fiziki anlamda bir kalkınmayı değil, aynı zamanda sosyal ve beşeri kalkınmayı birlikte yürütmeyi önemsiyoruz. Bugün tanıtımını yapacağımız ve bizzat gençlerimizin katılımcı olacağı 'Projem KOP ile Hayat Buluyor' projesini sizlere sunmaya çalışacağız."

Şahin, projeyle gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişmelerini desteklemeyi, toplumsal problemlere yönelik çözüm üretmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Toplantıya, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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Konya Ovası Projesi, Mahmut Sami Şahin, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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