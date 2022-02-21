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KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza - Son Dakika

KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza

21.02.2022 23:13

Kırıkkale'de aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücüye 5 bin 539 lira ceza yazıldı.

Kırıkkale'de aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücüye 5 bin 539 lira ceza yazıldı.

Trafik polisi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında uygulama yaptıkları sırada bir pikabı durdurdu.

Ekipler, yaptığı incelemede, araçta radar tespit cihazı takılı olduğunu belirledi.

Sürücüye 5 bin 539 lira trafik cezası kesildi.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen sürücü A.U.T hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza
KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza
KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza
KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza
KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza
KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza

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KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza Son dakika haber | Şirin Dilan Erdoğdu'ya yönelik cinsel istismar davası başladı Son dakika haber | Şirin Dilan Erdoğdu'ya yönelik cinsel istismar davası başladı Başkent'te kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi Başkent'te kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi

Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE - Aracında radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza - Son Dakika
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