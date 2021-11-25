Kırıkkale'de refüjdeki su kanalına düşen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü ile araçtaki L.B. (28), K.B. (2), A.B. (57), S.B. (50) ile N.Y. (46) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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