Kırıkkale'de refüjdeki su kanalına düşen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki su kanalına düşmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
İ.B. (30) idaresindeki 06 ET 0906 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Ulaş köyü yakınlarında refüjdeki su kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki L.B. (28), K.B. (2), A.B. (57), S.B. (50) ile N.Y. (46) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Araçtakilerin Çorum'un Sungurlu ilçesindeki yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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