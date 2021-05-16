Kırıkkale'de reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Herhangi bir yarası bulunmayan kedi, hayvan barınağına teslim edildi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, tabelayı açarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Zafer Caddesi üzerinde bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde yavru kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kırıkkale 'de bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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