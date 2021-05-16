Kırıkkale'de reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kırıkkale'de bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Zafer Caddesi üzerinde bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde yavru kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, tabelayı açarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Herhangi bir yarası bulunmayan kedi, hayvan barınağına teslim edildi.
Kaynak: AA
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