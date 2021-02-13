Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolcular Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.
Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Samsun kara yolu üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi.
Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi.
Öte yandan, durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika Spor