Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara Kovid-19 testi yapıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolcular Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolcular Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı. Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Samsun kara yolu üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi. Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi. Öte yandan, durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.

Son Dakika

Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı

Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı

İnce'den, Babacan'a "İlk 4 madde" tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır

Nusret'e giden ünlü dövüşçü McGregor, 7 bin liralık bifteğin tadına baktı

CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

Araç satışı silahlı kavgaya döndü! Polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada

Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti