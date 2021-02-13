Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine, Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolculara yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.

Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında, Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi.

Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen, otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen otobüs görevlileri ve yolcular, test sonuçlarının negatif çıkmasıyla yurttan ayrıldı.