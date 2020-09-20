Rögara düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Genel durumu iyi olduğu görülen hayvan, sahibine teslim edildi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, rögara inerek iş makinesi yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Aşağımahmutlar Mahallesi'nde Ali Ertan'a ait büyükbaş hayvan, arazide otladığı sırada kapağı olmayan rögara düştü.

Kırıkkale 'de rögara düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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