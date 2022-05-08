Kırıkkale'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

08.05.2022 13:59
Kırıkkale'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 4 bin 13 adet fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 4 bin 13 adet fişek ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. KOM polisi yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde S.U. (31) isimli şahsın evine ve iş yerine operasyon yapıldı. Yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve toplam 4 bin 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U. hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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Ruhsatsız Silah, Av Tüfeği, Kırıkkale, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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