Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de sağanak
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Kırıkkale'de sağanak

1 saat önce

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar ile evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, kentte yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Karakeçili ilçesinde de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanağın ardından sel oluştu.

İlçede sağanağın ardından bazı yollar zarar görürken evlerin bahçelerini ve sebze ekili alanları sel bastı. Belediye ekipleri, selden zarar gören vatandaşların evleri ve bahçesindeki sularının boşaltmasına yardımcı oldu.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ferhat Bal'a ait mandıranın balyaların bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın Karakeçili Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:44 Kaynak: AA
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