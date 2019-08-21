Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de sağanak etkili oldu
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Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

45 dakika önce

KIRIKKALE'de etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırıkkale'de sağanak etkili oldu, System.String[]
KIRIKKALE'de etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası özellikle Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer ve Bankalar Caddesi'nde biriken suların tahliye edilmesi için belediye ekipleri tarafından çalışması başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
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