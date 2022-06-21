Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

21.06.2022 22:10
Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bahçeler su altında kaldı.

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bahçeler su altında kaldı.

Kent genelinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bahçeler ise su altında kaldı. Etiler ve Osmangazi mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanağın şiddeti vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


YORUMLAR
500
Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü Çin'in Shaoguan kentinde sokaklar su altında kaldı Çin'in Shaoguan kentinde sokaklar su altında kaldı
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:05 Kayınpederinden emanet aldığı araç yanınca, damat ne yapacağını bilemedi
22:01 25 metrelik ağaç, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
21:45 SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı
21:31 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi
21:05 Marmaris'te korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
20:43 "Elektriğe yüzde 30 zam" haberlerine EPDK'den yalanlama
20:28 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu
19:48 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti
19:41 Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 22:16:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement