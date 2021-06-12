Üye Girişi
Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu

12.06.2021 22:42
Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu, System.String[]

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde etkili olan yağışın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su bastı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde etkili olan yağışın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su bastı.

Çerikli beldesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, ikindi vakti etkisini artırdı. Aşırı yağış dolayısıyla beldenin içerisinden geçen Çıtrık deresinden sel gelmesi dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir araç suyun içerisinde kaldı. Gökçebel Mahallesi'nde bir kişiye ait 40 kümes hayvanı da telef oldu.

Yağışın ardından İl Özel İdaresi, DSİ ve belediye ekiplerince selin çekilmesi için çalışma başlatıldı. İlçe sakinleri ise iş yerlerindeki suyu boşaltmak için uğraş verdi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış neticesinde Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin içinden geçen Çıtırık deresinden sel gelmesi nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini kısmen su bastığı belirtildi. Sel sonucunda yaralanma ve can kaybının bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Özel İdaresi, DSİ, kara yolları ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu sel suları büyük ölçüde çekilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, merkeze bağlı Ahılı Mahallesi Körkuyu mevkisinde dere yatağından geçen ve bahçelere ulaşım sağlayan yolun aşırı yağış sebebiyle su birikintisi oluşmasına bağlı olarak kapandığı ve yol kenarında park halinde bulunan bazı araç içerisinde bulunan 10 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdare ekipleri yolda biriken suları tahliye ederek yolu ulaşıma açmıştır."

Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu
Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu
Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu
Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu
Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu

Kırıkkale, Hisarcık, Çerikli, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha 22:50 Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi 22:28 Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler 22:14 Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak 20:54 Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı 19:03 Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı 18:42 AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu 16:41 Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 15:57 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj         
22:57
EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti         
22:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "suya yüzde 80 zam" iddialarına yalanlama         
22:27
Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı         
22:08
Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu         
20:08
Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı         
19:00
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler         
14:44
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 23:03:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de sağanak, sel baskınlarına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement