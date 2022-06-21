Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

21.06.2022 20:48
Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Kırıkkale'de sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Kent merkezinde ikindi vakti başlayan sağanağın ardından Etiler ve Osmangazi mahallelerinde sel meydana geldi.

Sel nedeniyle bazı ev ve bahçelerde su baskınları yaşandı.

Sağanak, vatandaşların cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.

Vatandaşlardan Memiş Karartı, evde oturdukları sırada aniden şiddetli yağışın başladığını söyledi.

Dereden gelen sel sularının evlere zarar verdiğini, bahçeleri su bastığını aktaran Memiş, bazı bahçelerin istinat duvarlarının da yıkıldığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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