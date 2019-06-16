Son Dakika Haberleri: KIRIKKALE'DE SAĞANAK TAŞKINA NEDEN OLDU
Son Dakika Güncel Haber

KIRIKKALE'DE SAĞANAK TAŞKINA NEDEN OLDU

28 dakika önce

KIRIKKALE'de, etkili olan sağanak, Bahçelievler ile Yuva mahallelerinin arasından geçen dere yatağının taşmasına neden oldu.

KIRIKKALE'de, etkili olan sağanak, Bahçelievler ile Yuva mahallelerinin arasından geçen dere yatağının taşmasına neden oldu. Bir anda yükselen sel sularına otomobil içerisindeyken yakalanan aile, mahallelinin yardımıyla kurtarıldı.
Kırıkkale genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, şehirde sel ve taşkınlara neden oldu. Kent merkezinde bulunan Bahçelievler ile Yuva Mahallelerinin arasından geçen dere yatağı, sel sularının birikmesiyle taştı. Otomobille düğünden dönerken yükselen sel suyunun arasında kalan aynı aileden 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla sele kapılmaktan son anda kurtarıldı.
Sulakyurt ilçesinde ise elektrik trafosuna yıldırım isabet etti. Elektriksiz kalan ilçede, sağanak nedeniyle 3 evi sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaş, belediye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
KIRIKKALE'DE SAĞANAK TAŞKINA NEDEN OLDU
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:02 Kaynak: DHA
Bahçelievler, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yozgat'ta sağanak nedeniyle dereler taştı, seralar su altında kaldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 03:30:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KIRIKKALE'DE SAĞANAK TAŞKINA NEDEN OLDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]