Kırıkkale'de sağanak ve fırtına etkili oldu - Son Dakika

- Kırıkkale'de sağanak ve fırtına etkili oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de akşam saat 21.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte özellikle karayollarında yağış nedeniyle sürücüler yollarda güçlükle ilerleyebildi. Kentin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilendirme haritasında Kırıkkale'nin de içinde bulunduğu 37 kent içi sarı kodlu uyarı yapıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde de kar yağışının etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.