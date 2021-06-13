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KIRIKKALE'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU, OTOMOBİLLER SULARA GÖMÜLDÜ - Son Dakika

KIRIKKALE'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU, OTOMOBİLLER SULARA GÖMÜLDÜ

13.06.2021 07:01

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan dereler, Delice ilçesi Çerikli beldesi ile Ahılı Köyünde sel baskınlarına neden oldu.

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan dereler, Delice ilçesi Çerikli beldesi ile Ahılı Köyünde sel baskınlarına neden oldu. Ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kalırken, taşkın nedeniyle göle dönüşen cadde ve sokaklardaki araçlar ise tavalarına kadar su içerisinde kaldı.

Kırıkkale'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Delice İlçesi Çerikli Beldesinde bulunan Çıtırık Dersi taştı. Derenin taşmasıyla beldede bulunan evleri ve dükkanları su bastı. Can kaybının yaşanmadığı selde Gökçebel Mahallesinde 40 kümes hayvanı öldü. Sel suları ile dolan ev ve iş yerlerindeki suların tahliyesine belediye ekipleri yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı taşkında ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

BAŞKAN ŞAHİN: BÜYÜKLERİNİMİZİN BÖİLDİĞİ BÖYLE BİR AFET GÖRÜLMEDİ

Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin, bölgedeki tüm derelerin taştığını ve bugüne kadar böyle bir afet ile karşılaşmadıklarını söyledi. İlk ardan itibaren ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Şahin, "Bir anda şiddetli yağmur yağdı. 10-15 dakika yağmur şiddetli yağdıktan sonra bizim buraya gelen Congar tarafından gelen deremiz, Arbişli tarafından gelen dereler var. Bunların birleştiği yerde birkaç gündür yağmur yağdığından dolayı toprak suya doyduğu için bütün su derelere doldu. Benim bildiğim ya da büyüklerimizin bildiği böyle bir yağış, böyle bir afet, böyle bir taşkın olmadı. Bugün tüm dereler aynı anda taştı. Bu bir doğal afet bölgemizdeki dere kenarlarında, dereye yakın olan yerlerde hatta derelerin çok uzağında olan yerlerde taşkından dolayı evler hasar gördü, iş yerlerine su doldu. İş yerlerinde hasarlar var, çok şükür can kaybımız yok. Birkaç yerde ufak tefek hayvan telefleri var. Olay başlar başlamaz biz buradaydık. Valimiz, Kaymakamımız, AFAD, İl Özel İdaresi, bütün kurumlar hepsi bütün ekipmanlarıyla, personelleriyle anında olaya müdahale ettik. Şu anda yaraları sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Sağanak yağıştan etkilenen merkeze bağlı Ahılı Köyünde köy içinden geçen Ahalı Deresi'nin taşması sonucu, yolda park hainde bulunan araçlar ve içerisindeki 10 kişi yolun diğer tarafında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdare ekipleri yolda biriken suları tahliye ederek yolu ulaşıma açtı.

VALİLİK: YARALANMA VE CAN KAYBI YAŞANMADI

Sel nedeniyle Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış neticesinde Delice ilçesi Çerikli Beldesinin içinden geçen Çıtırık Deresinden sel gelmesi nedeniyle, beldedeki bazı evlere ve dükkanlara kısmen su girmiş olup, sel sonucunda yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Sel dolayısıyla Gökçebel Mahallesinde bir vatandaşımıza ait 40 kümes hayvanları telef olmuştur. İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları ve Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu sel suları büyük ölçüde çekilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, saat 17.15 sıralarında İl Merkez Ahıllı Mahallesi, Körkuyu mevkiinde bağ ve bahçelere ulaşım sağlayan yolun aşırı yağış ve yolun dere yatağından geçmesi sebebiyle gölet oluşmasına bağlı olarak kapandığı ve yol kenarında park halinde bulunan 5-6 araç içerisinde bulunan 10 şahsın mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdare ekipleri yolda biriken suları tahliye ederek yolu ulaşıma açmıştır. Su baskınından zarar gören hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Görüntü Detay:

-Taşan derelerden gelen sular

-Su basan iş yerlerindeki suların tahliyesi

-Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)

KIRIKKALE'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU, OTOMOBİLLER SULARA GÖMÜLDÜ
KIRIKKALE'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU, OTOMOBİLLER SULARA GÖMÜLDÜ
KIRIKKALE'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU, OTOMOBİLLER SULARA GÖMÜLDÜ
KIRIKKALE'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU, OTOMOBİLLER SULARA GÖMÜLDÜ

Kırıkkale, Nuh Şahin, Çerikli, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU, OTOMOBİLLER SULARA GÖMÜLDÜ - Son Dakika


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