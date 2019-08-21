Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor
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Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor

8 dakika önce

Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyorKIRIKKALE - Kırıkkale'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

Kırıkkale'de bunaltıcı sıcakların ardından, sağanak şeklinde yağan yağmur şehir merkezinde yollarda su taşkınlarına sebep oldu. Öğlen saatlerinde başlayan sağanakta vatandaşlar ıslanmamak için duraklara ve bina girişlerine sığındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden Kırıkkale için yapılan uyarıda, "Sağanak ve gök gürültülü yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kırıkkale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
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