Kırıkkale'de sağanakta evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
16 dakika önce
Kırıkkale'de etkili olan sağanakta evi suyla dolan 79 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:33 Kaynak: AA
'de etkili olan sağanakta evi suyla dolan 79 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Osman Gazi
Mahallesi'nde tek başına yaşayan Selbiye Kahraman'ın müstakil evinin suyla dolduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle eve girebildi. Yaşlı kadını, itfaiye eri sırtına alarak dışarı çıkardı.
Selbiye Kahraman, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk kontrollerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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