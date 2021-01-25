KIRIKKALE - Sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi devam ediyor - Son Dakika

KIRIKKALE - Sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi devam ediyor

25.01.2021 11:05
KIRIKKALE - Sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi devam ediyor, System.String[]

Kırıkkale'de hayata geçirilen atölyede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi aralıksız devam ediyor.

Kırıkkale'de hayata geçirilen atölyede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının katkılarıyla kurulan Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'nde geçen yıl mayısta üretim başladı.

Makineler için gerekli bütçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılandığı atölyede, maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Ofisince (DMO) ücretsiz sağlandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlanan maske üretimi, salgının yoğun olduğu dönemlerde günlük 3 milyon üretim rakamına ulaştı. Bugüne kadar üretilen 160 milyon cerrahi maske, DMO kanalıyla Sağlık Bakanlığına teslim edilerek salgın sürecinde sağlık personelinin maske ihtiyacının önemli kısmı karşılandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mart 2020 itibarıyla salgının ülke genelinde yayılmaya başlamasıyla maske ihtiyacının da ortaya çıktığını hatırlattı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığının koordinasyonunda bakanlıkların bir araya gelerek Kırıkkale'de bir maske atölyesi kurulması kararı alındığını anımsatan Tüfekçi, şunları kaydetti:

"MKEK tarafından tamamen yerli makineler üretildi ve İŞKUR kanalıyla personel temini gerçekleştirildi. DMO tarafından da malzemeler temin edilerek ilk olarak merkezdeki Halk Eğitim Merkezi Atölyesi'nde üretimlere başladık. O süreçte 3 vardiya şeklinde 7 gün 24 saat çalışarak salgının en yoğun olduğu dönemde günlük 3 milyon maske üretimine ulaştık. Zamanla süreçte maske üretiminin de artmasıyla biraz daha rutine alarak yeni yerimiz Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maske Atölyesi'nde üretimlerimize devam ediyoruz."

"Sağlık Bakanlığımızın yüzde 50'nin üzerinde maske ihtiyacı Kırıkkale'den karşılandı"

Tüfekçi, atölyede İŞKUR aracılığı ile gelen kursiyerlerin yanı sıra öğrencilerin öğretmenlerin koordinesiyle hem staj hem de üretime katkı yapmasının da sağlandığını dile getirerek, "Üretim sürecinde Kırıkkale'de çoğunluğu kadın 2-3 bin civarında kişiye istihdam sağladık. Şu anda 250 personel aktif çalışarak maske üretimine katkı sağlıyor. Bugün itibarıyla maske üretimimiz 160 milyonu aştı." dedi.

Maskelerin 3 katlı olduğunu ve orta katta süzgeç özelliği yoğun bir kumaş bulunduğunu aktaran Tüfekçi, "Burada üretilen maskeler DMO aracılığıyla Sağlık Bakanlığına gönderiliyor. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımızın yüzde 50'nin üzerinde maske ihtiyacı Kırıkkale'den karşılandı." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, üretim sürecinin ne zamana kadar devam edeceklerini bilmediklerini, temennilerinin tüm dünyanın bir an önce salgından kurtulması olduğunu sözlerine ekledi.

KIRIKKALE - Sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi devam ediyor
KIRIKKALE - Sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi devam ediyor
KIRIKKALE - Sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi devam ediyor
KIRIKKALE - Sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi devam ediyor

Halk Eğitim Merkezi, fuat oktay, Kırıkkale, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Sağlık çalışanları için cerrahi maske üretimi devam ediyor - Son Dakika


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