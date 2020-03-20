Kırıkkale'de sağlık çalışanlarından

Kırıkkale'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek oldu.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki sağlık çalışanları, ellerinde "Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı kağıtlarla paylaşımda bulundu.

112 Acil Servis Hizmetleri görevlileri de "Lütfen sen de bizim için evinde kal" paylaşımıyla kampanyaya destek oldu.