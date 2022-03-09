Kırıkkale'de sağlık personeline çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de sağlık personeline çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi

09.03.2022 13:51
Kırıkkale'de sağlık personeline çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi

Kırıkkale'de sağlık personellerine yönelik çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi.

Kırıkkale'de sağlık personellerine yönelik çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağlıklı yaşamın doğuştan kazanılan ve devredilemeyen en temel hak olduğu belirtildi.

Hastayla ilk teması sağlayan 112 personelinin doğru ve etkin müdahalesinin olumsuzlukların önlenebilmesi ve yaşamın kurtarılabilmesi için son derece önemli olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumun sürekliliğini sağlayacak en önemli öğe olan bebek ve çocuklarda önlenebilir sakatlık veya ölümlerin ortadan kaldırılması için ilimizde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personeline yönelik çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi. Bu yıl 15'incisi düzenlenen eğitimin daha verimli geçmesi ve gerçekliği arttırmak amacıyla çocuk ve bebek ileri yaşam desteği mankeni, bebek ve çocuk endotrakeal entübasyon simülatörü, kemik içi, krikotirotomi ve pnömotoraks mankenleri eşliğinde çeşitli vaka uygulamaları gerçekleştirilerek, bilgileri tazelenen personellerin deneyim kazanmaları sağlandı."

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırıkkale, Hastane, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sağlık personeline çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:08 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamaya çalışıyor!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:57:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de sağlık personeline çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement