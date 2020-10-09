Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (2) - Yeniden - Son Dakika

KIRIKKALE'de, dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyiciden sahte içki yaparak kullandığı iddia edilen 8 kişiden 7'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kent merkezinde faaliyet gösteren aynı marketten etil alkol bazlı yüzey temizleyici alarak sahte içki yapan ve bunları kullandığı iddia edilen 8 kişi, 2 gün arayla görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Hastanede tedaviye alınan İlyas Yalım, Cemal Doğan, Ünal Gündoğdu, Yılmaz Mayalı, Hacı Vatansever, Mustafa Özyurt ve Ali Başpınar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder Öz'ün durumunun da ağır olduğu belirtildi.

3 KİŞİ GÖZLATINDAKırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı , olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Selami Ü., Özcan Ö. ile market sahibi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Kırıkkale Valiliği yazılı açıklama yaptı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde 8 kişinin başvurduğu belirtilerek, "Bu şahıslardan 7 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak 3 şüpheli şahıs 09 Ekim 2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir" denildi.

- Kırıkkale