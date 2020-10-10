Kırıkkale'de sahte içki denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de sahte içki denetimi

10.10.2020 12:43
Kırıkkale'de sahte içki denetimi, System.String[]

Kırıkkale'de etil alkol satış izni bulunan 9 iş yerine yönelik denetim ve bazı adreslere düzenlenen operasyonda, alkol yapım kiti ile sahte içki ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de etil alkol satış izni bulunan 9 iş yerine yönelik denetim ve bazı adreslere düzenlenen operasyonda, alkol yapım kiti ile sahte içki ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Kentte son günlerde yaşanan sahte içkiden zehirlenme olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, etil alkol satış izni bulunan 9 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, alkol olduğu değerlendirilen içecek, alkol yapım kiti, tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi, Ramazan K, Halil K. ve Yasin S. gözaltına alındı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve köylerde düzenlediği operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerle 4 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.Ş, D.E, E.G, H.E, E.E, A.R.Ö, C.D. ve D.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sahte içki denetimi - Son Dakika

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