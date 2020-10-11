Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

11.10.2020 12:12
Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

KIRIKKALE'de, polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de, polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki satışı ihbarı üzerine kentteki 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahipleri M.E. ve A.İ.E gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 5 litrelik etil alkol, 2 bidon anason aroması, 1 litre alkollü içki, 2 kilo 900 gram anason bitkisi ve 59 adet tabanca mermisi ile tarihi eser olarak değerlendirilen 9 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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