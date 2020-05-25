Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de imalathaneye çevrilen bir eve gece yarısı yapılan "sahte içki" operasyonunda 3 ton el yapımı şarap ele geçirildi, 1 kişide gözaltına alındı.
Kırıkkale'de imalathaneye çevrilen bir eve gece yarısı yapılan "sahte içki" operasyonunda 3 ton el yapımı şarap ele geçirildi, 1 kişide gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Etiler Mahallesindeki E.Ç.'ye ait (34) 2 katlı müstakil bir evde "kaçak içki" üretildiği belirlendi. Bir süredir teknik ve fiziki takip sonucu imalathaneye çevrilen eve operasyon düzenleyen polis, su tanklarının içerisinde satışa hazır 3 ton el yapımı şarap ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Su tanklardaki sahte şarap, itfaiye aracının su pompasına bağlanan yangın söndürme hortumu ile nakliye kamyonundaki varil ve tanklara boşaltıldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen olayın şüphelisi E.Ç. (34) hakkında da soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:30 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Cem Uzan torun sahibi oldu Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı