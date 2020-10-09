Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 7 kişi öldü (1) - Son Dakika

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili S.Ü. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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