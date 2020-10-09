Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 7 kişi öldü (1) - Son Dakika

Olayla ilgili S.Ü. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu.

Kırıkkale 'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor.

Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti

12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti