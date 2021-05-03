Kırıkkale'de sahte izin belgesiyle sokağa çıkan 6 kişiye 24 bin 300 lira ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobille dolaşırken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini denetleyen ekiplere kendi düzenledikleri izin belgesini gösteren 6 kişiye 24 bin 300 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tam kapanma süresince kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Çalılıöz Mahallesi'ndeki denetimde bir otomobili durdurdu.

Yapılan izin belgesi ve HES kodu sorgulamasında, araçtaki 6 kişinin kendi doldurdukları izin belgesiyle dışarıya çıktıkları tespit edildi.

Ekipler, kurallara uymadıkları gerekçesiyle 6 kişiye 4 bin 50'şer liradan 24 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.