Kırıkkale'de Salgın Denetim Merkezi kuruldu - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca İl Salgın Denetim Merkezi kuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının ilde yayıldığı ve başarılı geçirilen sürecin riske girme ihtimalinin ortaya çıktığı belirtildi.

Bu kapsamda kentte toplum sağlığını korumak, vatandaşların daha güvenli ortamlarda günlük hayatlarına devam edebilmesini sağlamak amacıyla il genelinde bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi gereğinin hasıl olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu minvalde Kırıkkale Valiliği bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi ile içerisine çağrı merkezi ve görüntülü ihbar hattı kurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından belirlenecek personellerle uyarıcı ve uzman denetim ekiplerinin kurulmasına ve özendirici, caydırıcı uygulamalarla denetimlerin daha kapsamlı hale getirilmesi kararlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının oluşturulacağı bilgisine yer verildi.

Bu uygulamaların İl Pandemi Kurulu'nun tavsiyeleri ve Kırıkkale Valiliğince yayımlanacak "Kırıkkale Koronavirüs İl Denetim Uygulamaları Yönergesi" doğrultusunda teşkil edilmesi ve çalışmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığınca yayımlanan güncel Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket eden işletmelere yapılan denetimlerde birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde 900 lira idari para cezası verilmesi, üçüncü ihlalde ise işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 1 gün süreli faaliyetinin durdurulması, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreli faaliyetinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Açıklamada, toplu taşıma ve ticari araçlara maskesiz yolcu aldığı tespit edilenlere yönelik de aynı uyarı ve cezaların uygulanacağı ifade edildi.

50 ekip ve 100 personelden oluşan İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, bugün denetimlerine başladı.