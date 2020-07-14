Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı - Son Dakika

Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı

Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı KIRIKKALE'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonu olan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor için kutlama yapan taraftarlar, maske ve sosyal mesafeyi unuttu.

Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı
KIRIKKALE'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonu olan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor için kutlama yapan taraftarlar, maske ve sosyal mesafeyi unuttu.
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile 9 puan farkla lider olduğu gruptan, bir üst lige yükselmeye hak kazandı. Şampiyonluk ilanının ardından kulübün taraflarları, sokaklara akın etti. Kent merkezindeki Büyükşehir Parkı'nda bir araya gelen Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarları, koronavirüs salgını açısından rikli manzaralar ortaya koydu. Yaklaşık 300 kişinin bir araya geldiği parkta, tribün liderlerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadı ve bazı kişilerin de maske takmadığı gözlemlendi.

Kırıkkale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 04:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 05:24:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]