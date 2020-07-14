Kırıkkale'de, şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı

KIRIKKALE'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonu olan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor için kutlama yapan taraftarlar, maske ve sosyal mesafeyi unuttu.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile 9 puan farkla lider olduğu gruptan, bir üst lige yükselmeye hak kazandı. Şampiyonluk ilanının ardından kulübün taraflarları, sokaklara akın etti. Kent merkezindeki Büyükşehir Parkı'nda bir araya gelen Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarları, koronavirüs salgını açısından rikli manzaralar ortaya koydu. Yaklaşık 300 kişinin bir araya geldiği parkta, tribün liderlerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadı ve bazı kişilerin de maske takmadığı gözlemlendi.