Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.A. idaresindeki 06 FV 5021 plakalı kamyonet, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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