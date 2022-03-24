Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

24.03.2022 20:50
Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

K.K. idaresindeki 71 ACE 101 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kırıkkale, Otomobil, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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