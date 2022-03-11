Kırıkkale'de şaşkına çeviren olay...Yeni doğan yavru köpek 'anne' dedi - Son Dakika
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Kırıkkale'de şaşkına çeviren olay...Yeni doğan yavru köpek 'anne' dedi

11.03.2022 18:31

Kırıkkale'de şaşkına çeviren olay...Yeni doğan yavru köpek 'anne' dedi Kırıkkale'de yeni doğan kangal ırkı yavru köpeğin 'anne' dediğini duyanlar şaşkına dönüyor.

Kırıkkale'de şaşkına çeviren olay...Yeni doğan yavru köpek 'anne' dedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yeni doğan kangal ırkı yavru köpeğin 'anne' dediğini duyanlar şaşkına dönüyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Sabri Aydın 10 yıldır çeşitli ırklarda köpek yetiştiriciliği yapıyor. Aydın, yeni doğan kangal ırkı yavru köpeklerden iki tanesinin annesinden uzaklaştığını gördü. Üşümemesi için de yavru köpeği sobanın yanına bırakıp şırınga ile besledi. Bir süre annesinden uzak kalan yavru köpeğin 'anne' diye seslendiğini duyan Aydın ve arkadaşları, şaşkına döndü. O anı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntü, kısa sürede ilgi gördü.

Sabri Aydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sohbet ederken yavru köpeğin 'anne' diye seslendiğini duyunca tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.

"Bir anda 'anne' diye ses gelince tuhaf olduk şaşırdık"

Yavru köpeği sobalı yere götürdüğünü ifade eden Aydın, "Biz dün bu saatlerde yavrularımızı kontrol etmeye gelmiştik. İki tane yavrumuzun anneden uzak olduğunu fark ettik. Birazda hava şartlarında dolayı üşümüşler. O yavruyu aldık sobalı yere götürdük. Küçük çocuklara yapılan mamanın içerisinde biraz vitamin biraz da şeker ve tereyağı koyduk. Mama yayıp şırıngayla yavrunun karnını doyurduk. Biz sohbet ediyorduk. Bir anda 'anne' diye ses gelince tuhaf olduk şaşırdık. 'Anne' diye sesleniyor. İlk etapta telefonla çekmek aklımıza gelmedi. Sonra işte sesi kesildi. Bir tuhaf olduk tüylerimiz diken diken oldu. Hayret içerisinde düştük" dedi.

"Aynı sesi birkaç defa kısa videolarla yakaladık"

Yavru köpeğin "anne" diye seslenişini cep telefonu kamerasıyla çektiğini anlatan Aydın, "Daha sonra telefonu ayarladık acaba tekrar yapacak mı? Aradan yarım saat sonra aynı sesi birkaç defa kısa videolarla yakaladık. En iyi yakaladığımız video da buydu. Daha sonra dedik, 'paylaşalım mı paylaşmayalım mı?' diye tereddütte kaldık. Daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaştık. Arkadaşlar ilgi gördü. Arayanlar soranlar 'Paylaşabilir miyiz?' diye. Herkesle paylaştık" diye konuştu.

Kırıkkale'de şaşkına çeviren olay...Yeni doğan yavru köpek 'anne' dedi
Kırıkkale'de şaşkına çeviren olay...Yeni doğan yavru köpek 'anne' dedi
Kırıkkale'de şaşkına çeviren olay...Yeni doğan yavru köpek 'anne' dedi

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Sabri Aydın, Kırıkkale, Aydın, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de şaşkına çeviren olay...Yeni doğan yavru köpek 'anne' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de şaşkına çeviren olay...Yeni doğan yavru köpek 'anne' dedi - Son Dakika
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