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Kırıkkale'de savunma sanayisi tesisleri için kamulaştırma - Son Dakika

Kırıkkale'de savunma sanayisi tesisleri için kamulaştırma

09.12.2021 08:18
Kırıkkale'de savunma sanayisi tesisleri için kamulaştırma

Savunma sanayisi projeleri kapsamında inşa edilecek tesisler için Kırıkkale'de acele kamulaştırma yapılacak.

Savunma sanayisi projeleri kapsamında inşa edilecek tesisler için Kırıkkale'de acele kamulaştırma yapılacak.

Kırıkkale'nin merkez ve Balışeyh ilçelerindeki bazı taşınmazların Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırıkkale'nin merkez ve Balışeyh ilçelerinde belirlenen taşınmazlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen bazı projeler kapsamında inşa edilecek üretim, entegrasyon, test tesislerinin yapımı amacıyla Başkanlık tarafından acele kamulaştırılacak.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de savunma sanayisi tesisleri için kamulaştırma - Son Dakika


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