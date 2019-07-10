Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de sazan yavruları göletlere bırakıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de sazan yavruları göletlere bırakıldı

1 saat önce

Kırıkkale'de "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göletlere 35 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Kırıkkale'de sazan yavruları göletlere bırakıldı, System.String[]
Hasandede, Kırıkkale, Güncel
Kırıkkale'de "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göletlere 35 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hasandede Köyü Göleti'ne 15 bin, Mahmutlar Köyü Göleti'ne 10 bin ve Cinali Köyü Göleti'ne 10 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, su ürünleri varlığının sürdürülebilirliğini sağlamanın önemine değinerek hem bugün ihtiyacın karşılanması hem de gelecek nesillerin de bu kaynaklardan istifade edebilmesi için bu çalışmaların yapıldığını belirtti. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu Kocasının cesediyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekledi Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı Nevşehir'de su baskını sonrasında yer altı şehri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:07:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de sazan yavruları göletlere bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]