Kırıkkale'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kırıkkale'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

20.04.2022 00:20
Kırıkkale'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Kızılırmak kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Kızılırmak kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kadıoğlu Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bulunduğu bölgedeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

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Fırının odunluğunda yangın çıktı Fırının odunluğunda yangın çıktı BİNANIN ÇATISI YANDI BİNANIN ÇATISI YANDI

Toprak Mahsulleri Ofisi, Kırıkkale, Kadıoğlu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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