Kırıkkale'de Sazlık Yangını

KIRIKKALE'de, millet bahçesi yapılması planlanan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KIRIKKALE'de, millet bahçesi yapılması planlanan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Bahşili ilçesinde Kızılırmak'ın kenarında bulunan sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, akarsu kenarındaki yangına ulaşmakta güçlük çekti. Millet bahçesi yapılması planlanan alandaki yangın, itfaiye erlerinin uğraşları sonucu söndürüldü. - Kırıkkale

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