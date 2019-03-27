Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Seçim Güvenliği Toplantısı

Kırıkkale'de Seçim Güvenliği Toplantısı

2 saat önce

Kırıkkale İl Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Kırıkkale İl Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, 31 Mart'taki mahalli idareler seçiminde alınacak tedbirler değerlendirildi.

Yerel seçimlerin Kırıkkale'de huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin tartışılmasıyla sona erdi.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve diğer ilgililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Huzur, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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