Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak - Son Dakika

Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

14 dakika önce

Kırıkkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen meclis toplantısında alınan kararla şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak.

Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen meclis toplantısında alınan kararla şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak.


Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Mart ayı toplantısı Başkan Vekili Çakır Yıldırım, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumu açan Belediye Meclis Başkan Vekili Çakır Yıldırım tarafından bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanmasıyla başlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kırıkkaleli şehitlerin isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılması için oy birliği ile kabul edildi.


Oy birliğiyle alınan kararda 1533. sokağa Şehit Ferdican Altunkaş, Bağlarbaşı Mahallesi 815. sokağa Şehit Sadık Güllü ismi verildi. Yıldırım, alınan kararların Kırıkkale'ye hayırlı olmasını dileyerek toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehitlerimizin İdlib'e gitmeden önce, birbirlerinden helallik istedikleri bir video ortaya çıktı
Günlük burç yorumları 4 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Esed'i destekleyen Rusya, Bahar Kalkanı'ndan rahatsız: Uluslararası hukuku ihlal etti Erdoğan, tartışma yaratan görüntüsü hakkında ilk kez konuştu: Şeytani bir kampanya

Son Dakika Haberleri
10:02 Radyo D'nin konuğu Emre Aydın
09:54 Jennifer Lopez'den "Para libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna cevap: Birçok şey yükseltir ama para değil
09:46 Katy Perry ve Taylor Swift biraz mesafeli!
08:41 Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak
08:24 Tutunamayanlar dizisinde Atakan Kayalar'ın annesine verdiği tepkiye gönderme yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 10:40:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]