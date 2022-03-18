Kırıkkale'de şehitler anısına fener alayı - Son Dakika
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Kırıkkale'de şehitler anısına fener alayı

18.03.2022 21:55
Kırıkkale'de şehitler anısına fener alayı

Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kırıkkkale Belediyesince düzenlenen etkinliğe katılan binlerce kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda buluştu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı, Nur Geçit ve Hürriyet Caddesi'nden geçerek başlangıç noktasına geldi.

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencileri de yürüyüş sırasında büyük Türk bayrağı açtı.

Vali Tekbıyıkoğlu, yürüyüş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sonuçları itibarıyla dünyayı değiştiren, mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesini ateşleyen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü hep beraber andıklarını söyledi.

Kırıkkale'nin Osmaniye ile birlikte Türkiye'de en fazla şehide sahip il olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Biz bununla hep gurur duyuyoruz. Kırıkkaleliler bu programa önemli derecede ilgi gösterdiler ve muazzam katkıda bulundular. Allah hepsinden razı olsun. Bütün şehitlerimizin yattığı yerler nur olsun." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Bakır da soğuk havaya rağmen etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Kırıkkale, Çanakkale, 18 mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de şehitler anısına fener alayı - Son Dakika


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