Kırıkkale'de sel 2 can aldı
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KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde bağlı Ayvatlı köyünde sağanak sonrası oluşan sele kapılan Mehmet Öztürk (55) ve eşi Fadime Öztürk (54) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:37 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'nin Sulakyurt
ilçesinde bağlı Ayvatlı köyünde sağanak sonrası oluşan sele kapılan Mehmet Öztürk
(55) ve eşi Fadime Öztürk (54) hayatını kaybetti.
Olay, dün gece ilçeye bağlı Ayvatlı köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak köyde sele neden oldu. Sele kapılan Mehmet Öztürk ve eşi Fadime Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, sudan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Köyde 50 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.
- Kırıkkale
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