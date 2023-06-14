Kırıkkale'de sel felaketi: Yollar çöktü, tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika
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Kırıkkale'de sel felaketi: Yollar çöktü, tarım arazileri zarar gördü

14.06.2023 15:26

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde kuvvetli yağış sebebiyle ikinci kez meydana gelen sel felaketinde derenin taşmasıyla köy yolu çöktü, tarım arazileri zarar gördü. Kırıkkale Valiliği hasarın yol açtığı köylerde çalışma başlattı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde kuvvetli yağış sebebiyle ikinci kez meydana gelen sel felaketinde derenin taşmasıyla köy yolu çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

YOL ÇÖKTÜ

Kırıkkale'de günlerdir yağan sağanak, ilçelere bağlı 19 köyü olumsuz yönde etkiledi. Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde 3 gün arayla ikinci kez meydana gelen sel felaketinde derenin taşmasıyla köy giriş yolunun bir bölümü çöktü. Çiftçilerin üzüm bağları ve birçok tarım arazisi zarar gördü. Keskin ilçesine bağlı Turhanlı köyünde 2 köprü ve 3 kilometrelik köy yolunda çöküntü meydana geldi.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Konurhacıobası köyünde de ağırı basan sel suları 20 küçükbaş hayvanı etti. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri tarafından hasar gören köylerde başlatılan çalışmalar sürüyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, selin yaşandığı köyleri ziyaret ederek, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi, ilgili kurum müdürlerinden de bilgi aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sel felaketi: Yollar çöktü, tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika


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