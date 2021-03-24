Kırıkkale'de sel ve taşkın konulu çalıştay - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında sel ve taşkın konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalından Prof. Dr. Osman Yıldız'ın gerçekleştirdiği çalıştayda sel ve taşkınlar hakkında bilgiler verildi. Afetin önüne geçmek, afeti getiren etkenleri ve afetin neden olabileceği can ile mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Üç aşamalı gerçekleştirilen çalıştayın ilk aşamasında senaryo hazırlama, ikinci aşamasında afet senaryolarından yararlanarak olay ve önlem tablolarını oluşturma, son aşamasında ise güçlü-zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler yöntemi kullanılıp mevcut durum analizi yapılarak amaç ve hedefler belirlendi. - KIRIKKALE