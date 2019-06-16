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Kırıkkale' de sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

39 dakika önce

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde bağlı Ayvatlı köyünde sağanak sonrası oluşan sele kapılan Mehmet Öztürk (55) ve eşi Fadime Öztürk (54) hayatını kaybetti.

Kırıkkale' de sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]


KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde bağlı Ayvatlı köyünde sağanak sonrası oluşan sele kapılan Mehmet Öztürk (55) ve eşi Fadime Öztürk (54) hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:06 Kaynak: DHA
Mehmet Öztürk, Sulakyurt, Güncel
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