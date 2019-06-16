Kırıkkale' de sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
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KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde bağlı Ayvatlı köyünde sağanak sonrası oluşan sele kapılan Mehmet Öztürk (55) ve eşi Fadime Öztürk (54) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:06 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde bağlı Ayvatlı köyünde sağanak sonrası oluşan sele kapılan Mehmet Öztürk (55) ve eşi Fadime Öztürk (54) hayatını kaybetti.
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